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  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
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  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

Tootmine lõpetatud

PowerLifeAurutriikraud

GC2920/70

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
Päevast päeva suurepäraste tulemuste saamiseks vajate triikrauda, mis teid alt ei vea. Uue SteamGlide'i talla, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja Calc buster’i tabletiga praktiline Philipsi aurutriikraud on vastupidav ning hea hinna ja kvaliteedi suhtega.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

SteamGlide'i tallaga triikraud

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

  • Auruvoog 35 g/min; 110 g auruvoog

  • SteamGlide-tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2200 W

Võimas aur kiireks triikimiseks

Võimas aur kiireks triikimiseks

See võimas triikraud kuumeneb kiiresti ja hoiab kortsude korralikuks eemaldamiseks triikimise ajal väga stabiilset temperatuuri.

Pidev auruvoog kuni 35 g/min

Pidev auruvoog kuni 35 g/min

Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

110 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

110 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Triikraua 110 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige kangekaelsemad kortsud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

25/08/2020

Україна

Україна

Надійна праска: користуємось близько 10 років

Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.

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See arvustus tehti tootele PowerLife GC2920/70 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2920/70 Парова праска

26/01/2019

România

România

„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.

Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.