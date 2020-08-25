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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 35 g/min; 110 g auruvoog
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2200 W
See võimas triikraud kuumeneb kiiresti ja hoiab kortsude korralikuks eemaldamiseks triikimise ajal väga stabiilset temperatuuri.
Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Triikraua 110 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige kangekaelsemad kortsud.
Auhinnad
5.0
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2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
in8inity
25/08/2020
Україна
Надійна праска: користуємось близько 10 років
Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.
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See arvustus tehti tootele PowerLife GC2920/70 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2920/70 Парова праска
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur