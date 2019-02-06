TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Tootmine lõpetatud

PowerLifeAurutriikraud

GC2930/30

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

Selleks et saavutaksite iga päev suurepäraseid tulemusi, vajate triikrauda, mis ei vea teid alt. Uue SteamGlide'i talla, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja Calc busteri tabletiga praktiline triikraud on hea hinna ja kvaliteedi suhtega!

Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

SteamGlide'i tallaga

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

  • Auruvoog 35 g/min; 120 g auruvoog

  • SteamGlide-tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2300 W

Võimas aur kiireks triikimiseks

Võimas aur kiireks triikimiseks

See võimas triikraud kuumeneb kiiresti ja hoiab kortsude korralikuks eemaldamiseks triikimise ajal väga stabiilset temperatuuri.

Pidev auruvoog kuni 35 g/min

Pidev auruvoog kuni 35 g/min

Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

120 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

120 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Triikraua 120 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige kangekaelsemad kortsud.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

06/02/2019

România

România

Un fier de calcat foarte bun

Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosti

Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.