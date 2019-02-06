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Tootmine lõpetatud
Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
Selleks et saavutaksite iga päev suurepäraseid tulemusi, vajate triikrauda, mis ei vea teid alt. Uue SteamGlide'i talla, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja Calc busteri tabletiga praktiline triikraud on hea hinna ja kvaliteedi suhtega!
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 35 g/min; 120 g auruvoog
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2300 W
See võimas triikraud kuumeneb kiiresti ja hoiab kortsude korralikuks eemaldamiseks triikimise ajal väga stabiilset temperatuuri.
Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Triikraua 120 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige kangekaelsemad kortsud.
Auhinnad
5.0
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2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Dee007
06/02/2019
România
Un fier de calcat foarte bun
Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
JANA
01/09/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosti
Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička