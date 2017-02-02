TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Tõhusaks triikimiseks loodud
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tõhusaks triikimiseks loodud
  • Tõhusaks triikimiseks loodud
  • Tõhusaks triikimiseks loodud
  • Tõhusaks triikimiseks loodud
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tõhusaks triikimiseks loodud
  • Tõhusaks triikimiseks loodud
  • Tõhusaks triikimiseks loodud

Tootmine lõpetatud

PowerLifeAurutriikraud

GC2965/80

4.7
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Tõhusaks triikimiseks loodud
Selleks et saavutaksite iga päev suurepäraseid tulemusi, vajate triikrauda, mis ei vea teid alt. Uue SteamGlide'i talla, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja Calc busteri tabletiga praktiline triikraud on hea hinna ja kvaliteedi suhtega!
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Elektrooniline ohutuslüliti

Tõhusaks triikimiseks loodud

  • Auruvoog 40 g/min; 130 g auruvoog

  • SteamGlide-tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2400 W

2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

130 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

130 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

02/02/2017

Polska

Polska

Dobre żelazko

Używam od niedawna i jestem zadowolony. Dobrze trzyma się w dłoni, prasuje dokładnie i szybko się nagrzewa. Nie zostawia żadnych śladów po używaniu pary.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

26/03/2014

Polska

Polska

Rewelacyjne żelazko!

Żelazko nagrzewa się dosłownie w 5 sekund. Nie za ciężkie, ale za to bardzo dobrze rozprasowuje zagniecenia. Dobrze trzyma się w dłoni. Na początku zniechęcił mnie kształt stopy żelazka, ale ostatecznie nie mogę narzekać. Regulacja pary możliwa przy użyciu jednego palca, nie wymaga nawet przerywania prasowania. Naprawdę żelazko godne polecenia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

09/05/2019

România

România

Superrr

Este super bun acest produs de cand il folosesc sunt foarte multumita!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.