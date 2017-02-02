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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 40 g/min; 130 g auruvoog
SteamGlide-tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2400 W
2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.
Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
4.7
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Matemistrz
02/02/2017
Polska
Dobre żelazko
Używam od niedawna i jestem zadowolony. Dobrze trzyma się w dłoni, prasuje dokładnie i szybko się nagrzewa. Nie zostawia żadnych śladów po używaniu pary.
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See arvustus tehti tootele PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Iwa84
26/03/2014
Polska
Rewelacyjne żelazko!
Żelazko nagrzewa się dosłownie w 5 sekund. Nie za ciężkie, ale za to bardzo dobrze rozprasowuje zagniecenia. Dobrze trzyma się w dłoni. Na początku zniechęcił mnie kształt stopy żelazka, ale ostatecznie nie mogę narzekać. Regulacja pary możliwa przy użyciu jednego palca, nie wymaga nawet przerywania prasowania. Naprawdę żelazko godne polecenia.
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See arvustus tehti tootele PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Flori91
09/05/2019
România
Superrr
Este super bun acest produs de cand il folosesc sunt foarte multumita!
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See arvustus tehti tootele PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur