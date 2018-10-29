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  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks

Tootmine lõpetatud

PowerLife PlusAurutriikraud

GC2982/30

1 auhind

Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
Philips PowerLife Plusi aurutriikraud tagab igapäevaselt suurepärased tulemused ja ei vea teid kunagi alt - seda tänu uuele SteamGlide'i tallale, pidevale tugevale auruvoole, pikaajalist auru tagavale hõlpsale katlakivieemaldusele ja eriti stabiilsele kannale.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks

  • Auruvoog 35 g/min; 130 g võim. auruvoog

  • SteamGlide-tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2300 W

Pidev kuni 35 g/min auruvoog tõhusamaks kortsude eemaldamiseks

Pidev kuni 35 g/min auruvoog tõhusamaks kortsude eemaldamiseks

Pidev kuni 35 g/min auruvoog tõhusamaks kortsude eemaldamiseks

130 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

130 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

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