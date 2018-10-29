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Tootmine lõpetatud
GC2982/30
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 35 g/min; 130 g võim. auruvoog
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2300 W
Pidev kuni 35 g/min auruvoog tõhusamaks kortsude eemaldamiseks
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.
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