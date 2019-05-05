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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 40 g/min; 140 g auruvoog
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2400 W
2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Võimas auruvoog kuni 140 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
hasytch
05/05/2019
Česká republika
Za rozumný peníz skvělá žehlička
Jednoduchá obsluha. Na žehlení košilí perfektní, klouže jak po másle po žehlící ploše. Přehledné nastavení funkcí.
Jah, soovitan seda toodet
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