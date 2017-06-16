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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruv. 40 g/min; 150 g võim. auruv.
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2400 W
2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Triikraua 150 g aurupahvak võimaldab ka kõige kangekaelsemad kortsud hõlpsasti eemaldada.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Karlito
16/06/2017
Česká republika
Kinnitatud ostja
Suprová
Rychle nahřátá, Automaticky se vypne při nečinnost - super funkce Výborně formovaná špička plochy, krásně se s ní žehlí záhyby. Naprosto doporučuji
Jah, soovitan seda toodet
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