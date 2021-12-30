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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2400 W
45 g/min pidev auruvoog
170 g võimas auruvoog
SteamGlide-tald
Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.7
5-st
22
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Ibordun
30/12/2021
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Виріб має чудові функції
Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2998/80 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2998/80 Парова праска
Miya24
29/10/2021
Україна
Чудова праска
Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!
Positiivsed omadused
Довготривала, якісна та легка в користуванні
Negatiivsed omadused
Не знайшла
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2998/80 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2998/80 Парова праска
Край
29/10/2021
Україна
отличный выбор
Пришла пора искать замену старому утюгу, кстати этого же производителя, в связи с его моральным и функциональным устаренем) Выбрали с женой данную модель. Плюсы : увесистый) мощная подача пара; подошва с качественным покрытием, легко чистится. Минусов, как таковых нет.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2998/80 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2998/80 Парова праска
Katsetatud võrreldes Philipsi mittenakkuva tallaga