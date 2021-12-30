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  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks

Tootmine lõpetatud

PowerLifeAurutriikraud

GC2998/80

4.7
| (22) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

1 auhind

Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks
Päevast päeva suurepäraste tulemuste saavutamiseks vajate triikrauda, mis ei vea teid alt. Uue kriimustustekindla SteamGlide’i talla, suure ühtlase auruväljundi ja integreeritud katlakivi eemaldusfunktsiooniga kvaliteetne triikraud tagab püsiva jõudluse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

4 korda pikem kasutusiga tänu SteamGlide’i tallale*

Tehtud pikaajaliseks kasutamiseks

  • 2400 W

  • 45 g/min pidev auruvoog

  • 170 g võimas auruvoog

  • SteamGlide-tald

2400 W kiireks kuumenemiseks

2400 W kiireks kuumenemiseks

Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.

Kuni 170 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 170 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.7

5-st

22

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

3
2

30/12/2021

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Виріб має чудові функції

Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2998/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2998/80 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!

Positiivsed omadused

Довготривала, якісна та легка в користуванні

Negatiivsed omadused

Не знайшла

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2998/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2998/80 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

отличный выбор

Пришла пора искать замену старому утюгу, кстати этого же производителя, в связи с его моральным и функциональным устаренем) Выбрали с женой данную модель. Плюсы : увесистый) мощная подача пара; подошва с качественным покрытием, легко чистится. Минусов, как таковых нет.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2998/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2998/80 Парова праска

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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