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Tootmine lõpetatud

Aurutriikraud

GC3109/02

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

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EasyCare – viisakas välimus väikese vaevaga!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

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Pidevalt tugev väljuv auruvoog kortsude eemaldamise parandamiseks

Pidev ja rohke aur aitab tugevaid kortse hõlpsasti eemaldada.

Vertikaalne aur rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks

Vertikaalne aur rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks

Sellel Philipsi triikraual on vertikaalse auru funktsioon rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks.

Eriti suur 300 ml veepaak harvemaks täitmiseks

Eriti suur 300 ml veepaak harvemaks täitmiseks

Suurt 300 ml veepaaki peab harvemini täitma, nii saate korraga rohkem riideid triikida.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Хорошая рабочая лошадка

Утюг отработал больше десяти лет и работает до сих пор.

Positiivsed omadused

Выполняет свои функции на сто процентов.

Negatiivsed omadused

Ничего.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3109/02 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3109/02 Парова праска

31/10/2019

Україна

Україна

При належном використанні прослужить довгий час

Даною праску використовуємо більше 13 років , легкість у використанні, ніколи не підводила. За цей період повністю працюють всі функції праски, немає ніде підтікання води, підошва при належном догляді ніде непотусніла.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3109/02 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3109/02 Парова праска

03/04/2019

Україна

Україна

чудовий

Пропрацювала 8 років. зручна, легко ковзає, чудово розгладжувала. дуже класна підошва. з часом почала підтікати, але це було вже під кінець "життя":)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3109/02 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3109/02 Парова праска

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.