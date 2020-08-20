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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pidev ja rohke aur aitab tugevaid kortse hõlpsasti eemaldada.
Sellel Philipsi triikraual on vertikaalse auru funktsioon rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks.
Suurt 300 ml veepaaki peab harvemini täitma, nii saate korraga rohkem riideid triikida.
Auhinnad
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Koto5ei
20/08/2020
Україна
Хорошая рабочая лошадка
Утюг отработал больше десяти лет и работает до сих пор.
Positiivsed omadused
Выполняет свои функции на сто процентов.
Negatiivsed omadused
Ничего.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3109/02 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3109/02 Парова праска
Mehanik83
31/10/2019
Україна
При належном використанні прослужить довгий час
Даною праску використовуємо більше 13 років , легкість у використанні, ніколи не підводила. За цей період повністю працюють всі функції праски, немає ніде підтікання води, підошва при належном догляді ніде непотусніла.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3109/02 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3109/02 Парова праска
irshik
03/04/2019
Україна
чудовий
Пропрацювала 8 років. зручна, легко ковзає, чудово розгладжувала. дуже класна підошва. з часом почала підтікати, але це було вже під кінець "життя":)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3109/02 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3109/02 Парова праска