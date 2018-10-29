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Tootmine lõpetatud
GC3230/02
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Tänu eriti suurele vee sisselaskeavale on triikrauda vee lisamine kiire ja lihtne. Kulub vaid mõni sekund ning enam ei ole mingit igale poole vee pritsimise ohtu!
EasyCare'i eriti pika 3 m juhtmega ulatute hõlpsasti triikimislaua piirideni ja veelgi kaugemale.
Teie Philipsi triikraua eriti selge näidik muudab veetaseme paremini nähtavaks, nii näete kogu aeg, kas teil on piisavalt vett.
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