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Tootmine lõpetatud
Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus
EasyCare – viisakas välimus väikese vaevaga!
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Tänu eriti suurele vee sisselaskeavale on triikrauda vee lisamine kiire ja lihtne. Kulub vaid mõni sekund ning enam ei ole mingit igale poole vee pritsimise ohtu!
EasyCare'i eriti pika 3 m juhtmega ulatute hõlpsasti triikimislaua piirideni ja veelgi kaugemale.
Teie Philipsi triikraua eriti selge näidik muudab veetaseme paremini nähtavaks, nii näete kogu aeg, kas teil on piisavalt vett.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Okes
13/04/2019
Україна
Хороша праска
Хороша праска, надійна, користуюсь декілька років. Поверхня не забруднюється , легко прасує
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3240/02 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3240/02 Парова праска