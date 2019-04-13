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Tootmine lõpetatud

Aurutriikraud

GC3240/02

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus

EasyCare – viisakas välimus väikese vaevaga!

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

3 korda lihtsam

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Eriti suur vee sisselaskeava kiireks ja lihtsaks täitmiseks

Eriti suur vee sisselaskeava kiireks ja lihtsaks täitmiseks

Tänu eriti suurele vee sisselaskeavale on triikrauda vee lisamine kiire ja lihtne. Kulub vaid mõni sekund ning enam ei ole mingit igale poole vee pritsimise ohtu!

Eriti pikk juhe ulatuse suurendamiseks

Eriti pikk juhe ulatuse suurendamiseks

EasyCare'i eriti pika 3 m juhtmega ulatute hõlpsasti triikimislaua piirideni ja veelgi kaugemale.

Eriti selge näidik veetaseme paremaks nägemiseks

Eriti selge näidik veetaseme paremaks nägemiseks

Teie Philipsi triikraua eriti selge näidik muudab veetaseme paremini nähtavaks, nii näete kogu aeg, kas teil on piisavalt vett.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Хороша праска

Хороша праска, надійна, користуюсь декілька років. Поверхня не забруднюється , легко прасує

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3240/02 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3240/02 Парова праска

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.