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  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
  • Kortsude kiire eemaldamine auru jõul

Tootmine lõpetatud

Steam&Go 2-in-1Käes hoitav rõivaste auruti

GC330/47

1 auhind

Kortsude kiire eemaldamine auru jõul
See käes hoitav rõivaste auruti sobib ideaalselt viimase hetke viimistlusteks ja raskestitriigitavate riiete jaoks. Lihtsasti kasutatav ja kiire abivahend triikraua kõrvale. Sellel mudelil on kuumutusplaat ja kaks-ühes funktsioon, mis võimaldab horisontaalset aurutamist.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ideaalne õrnade riiete ja reisimise jaoks

Kortsude kiire eemaldamine auru jõul

  • 1000 W

  • Kuumutusplaat

  • Automaatne pidev auruvoog

  • Hari

Kaks-ühes: vertikaalne ja horisontaalne aurufunktsioon

Kaks-ühes: vertikaalne ja horisontaalne aurufunktsioon

Kaks-ühes: vertikaalne ja horisontaalne aurufunktsioon võimaldab rõivaste aurutiga saavutada veelgi paremaid tulemusi. Aurutage rõivaid vertikaalselt ilma triikimislauata või saavutage tõeliselt sirge tulemus horisontaalsel aurutamisel, kasutades ükskõik millist sirget pinda. Tänu selle Steam&Go kaks-ühes ainulaadsele sisemisele ehitusele tekib võimas pidev aur ka horisontaalasendis, et saaksite aurutada ka pehmet mööblit ja voodikatteid.

SmartFlow kuum auruplaat tagab suurepärased tulemused

SmartFlow kuum auruplaat tagab suurepärased tulemused

SmartFlow' tehnoloogia tagab suurepärased triikimistulemused optimeeritud auruvooga soojendatud auruplaadi abil. See hoiab auruplaadi optimaalsel ohutul temperatuuril, mis on sobiv kõigile kangastele ja väldib märgade laikude teket. Plaadil on kate, mis tagab hea libisemise ning korrosioonivastase kaitse.

Elektripumba edastatav automaatne pidev auruvoog

Elektripumba edastatav automaatne pidev auruvoog

Elektripump tagab pideva auruvoo kortsude lihtsaks ja kiireks eemaldamiseks.

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Lahtiütlused

  1. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 8-minutilise aurutusajaga.