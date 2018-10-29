Kaks-ühes: vertikaalne ja horisontaalne aurufunktsioon

Kaks-ühes: vertikaalne ja horisontaalne aurufunktsioon võimaldab rõivaste aurutiga saavutada veelgi paremaid tulemusi. Aurutage rõivaid vertikaalselt ilma triikimislauata või saavutage tõeliselt sirge tulemus horisontaalsel aurutamisel, kasutades ükskõik millist sirget pinda. Tänu selle Steam&Go kaks-ühes ainulaadsele sisemisele ehitusele tekib võimas pidev aur ka horisontaalasendis, et saaksite aurutada ka pehmet mööblit ja voodikatteid.