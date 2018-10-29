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Tootmine lõpetatud
GC330/47
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
1000 W
Kuumutusplaat
Automaatne pidev auruvoog
Hari
Kaks-ühes: vertikaalne ja horisontaalne aurufunktsioon võimaldab rõivaste aurutiga saavutada veelgi paremaid tulemusi. Aurutage rõivaid vertikaalselt ilma triikimislauata või saavutage tõeliselt sirge tulemus horisontaalsel aurutamisel, kasutades ükskõik millist sirget pinda. Tänu selle Steam&Go kaks-ühes ainulaadsele sisemisele ehitusele tekib võimas pidev aur ka horisontaalasendis, et saaksite aurutada ka pehmet mööblit ja voodikatteid.
SmartFlow' tehnoloogia tagab suurepärased triikimistulemused optimeeritud auruvooga soojendatud auruplaadi abil. See hoiab auruplaadi optimaalsel ohutul temperatuuril, mis on sobiv kõigile kangastele ja väldib märgade laikude teket. Plaadil on kate, mis tagab hea libisemise ning korrosioonivastase kaitse.
Elektripump tagab pideva auruvoo kortsude lihtsaks ja kiireks eemaldamiseks.
Auhinnad
Arvustused
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 8-minutilise aurutusajaga.