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Tootmine lõpetatud
GC3321/02
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
3 m toitekaabel
Suurt 300 ml veepaaki peab harvemini täitma, nii saate korraga rohkem riideid triikida.
Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.
Philipsi triikraua eriti pika 3 m juhtmega ulatute hõlpsasti triikimislaua piirideni ja kaugemalegi veel!
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