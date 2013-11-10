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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2300 W
35 g/min aur
100 g lisaaur
Suurt 300 ml veepaaki peab harvemini täitma, nii saate korraga rohkem riideid triikida.
Philipsi triikraua eriti pika 3 m juhtmega ulatute hõlpsasti triikimislaua piirideni ja kaugemalegi veel!
Teie Philipsi triikraua eriti selge näidik muudab veetaseme paremini nähtavaks, nii näete kogu aeg, kas teil on piisavalt vett.
Auhinnad
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
krzysztof57
10/11/2013
Polska
Produkt w pełni zaspakaja moje wymagania w zakresie prasowania
Każdy ,kto myśli o zakupie żelazka - bez namysłu kup ten produkt i pełna satysfakcja po Twojej stronie
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See arvustus tehti tootele 3300 series GC3330/02 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3300 series GC3330/02 Żelazko parowe
Serg.S
26/10/2021
Україна
Гарна праска.
Гарна праска, добре прасує навіть в малодоступних місцях тому, що нагрівається носик. Добре подає пару, та чистить канали кнопкою. Працює вже досить давно.
Positiivsed omadused
Класна праска.
Negatiivsed omadused
Немає.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3300 series GC3330/02 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3300 series GC3330/02 Парова праска