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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
3 m juhe
Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.
Selle Philipsi triikraua pehme käepide lubab mugavalt triikida isegi pikemat aega järjest.
Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.
Auhinnad
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
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Pawcio
25/01/2013
Polska
tylko pytanie
W danych technicznych napisane jest: "Łatwa konfiguracja i przechowywanie: Duży otwór wlewowy wody, Wbudowany schowek na przewód" Moje pytanie brzmi: gdzie ten wbudowany schowek na przewód????????????????????????????????????????
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See arvustus tehti tootele 3300 series GC3340 Żelazko parowe
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See arvustus tehti tootele 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Naty
17/06/2018
Slovensko
Inú nechcem
Mám ju už desať rokov, nedám na ňu dopustiť. Dúfam ak doslúži, že nájdem jej podobnú.
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See arvustus tehti tootele 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička
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See arvustus tehti tootele 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička
Alicja
18/12/2013
Polska
Produkt jest uzyteczny
Żelazko posiadam od 4 lat i jestem z niego zadowolona. Lubie uzytkować rzeczy dobrej jakosci i łatwe w obsłudze, a wskazane żelazko takie własnie jest. Bywają problemy z parą (bo za dobrze by było, gdyby zawsze wszystko działało doskonale:) ), ale wystarczy regularnie czyścić i odkamieniać dozownik, ale nie zawsze człowiek ma takie czynności czas i chęci:). Mimo wszystko bardzo polecam produkty tej firmy, gdyż jestem zadowolona z nich i zawsze chętnie korzystam z nowości jakie się pojawiają
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See arvustus tehti tootele 3300 series GC3340 Żelazko parowe
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See arvustus tehti tootele 3300 series GC3340 Żelazko parowe