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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
3 m juhe
Tänu eriti suurele vee sisselaskeavale on triikrauda vee lisamine kiire ja lihtne. Kulub vaid mõni sekund ning enam ei ole mingit igale poole vee pritsimise ohtu!
EasyCare'i eriti pika 3 m juhtmega ulatute hõlpsasti triikimislaua piirideni ja veelgi kaugemale.
Teie Philipsi triikraua eriti selge näidik muudab veetaseme paremini nähtavaks, nii näete kogu aeg, kas teil on piisavalt vett
Auhinnad
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
agidulyan
05/07/2019
Україна
Можно брать
По опыту предыдущих утюгов - перекручивался и перегибался кабель. В этом - с этим вопрос нормальный. Хороший кабель. По основных характеристикам оправдывает себя. Поверхность очень надежная, не загрязняется и легко гладит. Единственное исключение: кнопки ручной подачи пара и вспрыска - слабый пластик, вышли из строя.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3300 series GC3388/02 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3300 series GC3388/02 Парова праска