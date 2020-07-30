TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg

Tootmine lõpetatud

Aurutriikraud

GC3584/30

4.9
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
Philips SmoothCare tootesarja aurutriikraudadel on omalaadsete seas üks suurimaid veepaake. Triikige kauem ilma paaki vett juurde lisamata. Võimas auruvoog aitab teil kerge vaevaga eemaldada ka kõige tõrksamad kortsud. Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Triikraud suure veepaagiga

Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg

  • Auruvoog 45 g/min; 180 g auruvoog

  • Keraamiline tald

  • 2600 W

  • Automaatne väljalülitumine

Tilgalukustussüsteem väldib veeplekke triigitavatel rõivastel

Tilgalukustussüsteem väldib veeplekke triigitavatel rõivastel

Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.

Katlakivi eemaldamise funktsioon katlakivi kogunemise vältimiseks

Katlakivi eemaldamise funktsioon katlakivi kogunemise vältimiseks

Katlakivi eemaldamise funktsioon võimaldab eemaldada Philipsi triikrauast katlakivi lihtsalt loputamise teel. See pikendab teie triikraua kasutusiga.

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Зручно, швидко, якісно

Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.

Positiivsed omadused

Відносно недорога, якісна, легка в користуванні

Negatiivsed omadused

Вага, можно трошки легшу.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3584/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3584/30 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Чудова правска

Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3584/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3584/30 Парова праска

11/11/2019

Україна

Україна

Лёгкий и очень удобный утюг!

Приобрела этот утюг совсем недавно. Привлекло множество функций за такую доступную цену. Сразу "бросилось" в глаза то, что утюг автоматически отключается. С маленьким ребенком это очень актуально, так как часто отвлекаешься и можешь забыть о том, что делал до... утюг лёгкий, красивый, удобно ложится в руку, быстро и качественно утюжит даже очень плотную ткань. Однозначно рекомендую!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3584/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC3584/30 Парова праска

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.