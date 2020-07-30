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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 45 g/min; 180 g auruvoog
Keraamiline tald
2600 W
Automaatne väljalülitumine
Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.
Katlakivi eemaldamise funktsioon võimaldab eemaldada Philipsi triikrauast katlakivi lihtsalt loputamise teel. See pikendab teie triikraua kasutusiga.
Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.9
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Alla5149
30/07/2020
Україна
Зручно, швидко, якісно
Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.
Positiivsed omadused
Відносно недорога, якісна, легка в користуванні
Negatiivsed omadused
Вага, можно трошки легшу.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3584/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3584/30 Парова праска
SJV27
12/11/2019
Україна
Чудова правска
Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)
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See arvustus tehti tootele GC3584/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3584/30 Парова праска
DianaKoala
11/11/2019
Україна
Лёгкий и очень удобный утюг!
Приобрела этот утюг совсем недавно. Привлекло множество функций за такую доступную цену. Сразу "бросилось" в глаза то, что утюг автоматически отключается. С маленьким ребенком это очень актуально, так как часто отвлекаешься и можешь забыть о том, что делал до... утюг лёгкий, красивый, удобно ложится в руку, быстро и качественно утюжит даже очень плотную ткань. Однозначно рекомендую!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3584/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC3584/30 Парова праска