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GC3590/02
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
3 m juhe
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2300 W
SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.
Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.
Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.
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