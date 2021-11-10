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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
1200 W kuni 22 g/min
Horisontaalne ja vertikaalne aurutamine
70 ml eemaldatav veepaak
Tänu SmartFlow-tehnoloogiale kuumutatakse auruplaat kõikide kangaste jaoks ohutu optimaalse temperatuurini ja ennetatakse märgade plekkide teket. Kuumutatud auruplaat aitab horisontaalse aurutamise ajal kangast pressida, tagades veelgi parema aurutamistulemuse*.
Vertikaalne aurutamine võimaldab kortsud kiiresti eemaldada ja rippuvaid rõivaid ilma triikrauata värskendada. Horisontaalselt aurutades saate ideaalse tulemuse raskesti ligipääsetavates kohtades, nt mansettidel ja kraedel. Võimas pidev auruvoog tagab mõlemas asendis suurepärase tulemuse.
Elektripump tagab automaatselt pideva auruvoo, et kortsusid saaks lihtsasti ja kiiresti eemaldada.
Auhinnad
4.8
5-st
55
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
OleganH
10/11/2021
Україна
Просто СУПЕР!
Идеально гладит джинсы, рубашки и все что нужно для холостяка!)
Positiivsed omadused
Бомба, ракета, петарда!)
Negatiivsed omadused
нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Христина605
09/11/2021
Україна
Чудовий та практичний
Альтернативна річ звичайній прасці і не тільки.... Для мене ця річ стала дуже класною у поїздці, а ще у догляді за домом.
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See arvustus tehti tootele Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Мандаринка22
09/11/2021
Україна
Суперпомічник
Дуже зручний у використанні, виручає, коли треба швидко попрасувати річ, зручно брати із собою на відпочинок
Positiivsed omadused
Порекомендувала подрузі, вона також задоволена
Negatiivsed omadused
нема
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See arvustus tehti tootele Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Võrreldes Philipsi seadmetega Steam&Go GC310 ja GC320; ilma SmartFlow kuumutusplaadita.
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.