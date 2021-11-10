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  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Tootmine lõpetatud

Steam&GoKäeshoitav rõivaste auruti

GC361/20

4.8
| (55) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

1 auhind

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
SmartFlow-kuumutusplaat lihtsustab aurutamist. Kasutage vertikaalselt või horisontaalselt raskesti triigitavate kohtade triikimiseks ja riiete värskendamiseks – põletusjäljed on välistatud. Tänu kergele ja kompaktsele disainile on seda igal ajal ja igal pool lihtne kasutada. Lihtsalt aurutage ja ongi valmis!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage vertikaalselt või horisontaalselt

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

  • 1200 W kuni 22 g/min

  • Horisontaalne ja vertikaalne aurutamine

  • 70 ml eemaldatav veepaak

SmartFlow-kuumutusplaat parimaks aurutustulemuseks*

SmartFlow-kuumutusplaat parimaks aurutustulemuseks*

Tänu SmartFlow-tehnoloogiale kuumutatakse auruplaat kõikide kangaste jaoks ohutu optimaalse temperatuurini ja ennetatakse märgade plekkide teket. Kuumutatud auruplaat aitab horisontaalse aurutamise ajal kangast pressida, tagades veelgi parema aurutamistulemuse*.

Vertikaalne ja horisontaalne aurutamine suuremaks mugavuseks

Vertikaalne ja horisontaalne aurutamine suuremaks mugavuseks

Vertikaalne aurutamine võimaldab kortsud kiiresti eemaldada ja rippuvaid rõivaid ilma triikrauata värskendada. Horisontaalselt aurutades saate ideaalse tulemuse raskesti ligipääsetavates kohtades, nt mansettidel ja kraedel. Võimas pidev auruvoog tagab mõlemas asendis suurepärase tulemuse.

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Elektripump tagab automaatselt pideva auruvoo, et kortsusid saaks lihtsasti ja kiiresti eemaldada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

55

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

3
1

10/11/2021

Україна

Україна

Просто СУПЕР!

Идеально гладит джинсы, рубашки и все что нужно для холостяка!)

Positiivsed omadused

Бомба, ракета, петарда!)

Negatiivsed omadused

нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

09/11/2021

Україна

Україна

Чудовий та практичний

Альтернативна річ звичайній прасці і не тільки.... Для мене ця річ стала дуже класною у поїздці, а ще у догляді за домом.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

09/11/2021

Україна

Україна

Суперпомічник

Дуже зручний у використанні, виручає, коли треба швидко попрасувати річ, зручно брати із собою на відпочинок

Positiivsed omadused

Порекомендувала подрузі, вона також задоволена

Negatiivsed omadused

нема

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi seadmetega Steam&Go GC310 ja GC320; ilma SmartFlow kuumutusplaadita.

  2. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.