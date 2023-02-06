Вибір стояв перед більш містким резервуаром для води в вертикальному відпарювачі і цим. Так, резервуар маленький, але на одну сорочку вистачає. І воду можна додавати за потребою. Аксесуари, такі як захисна терморукавиця і чохол справді потрібні, бо яким би обережним ти не був, все одно обпечешся. Погано те, що до нього не має підставки, бо холодне після використання годину, не меньше. А технікою вашої фірми я дуже задоволена. Маю плойку і вирівнювач. Дуже вам дякую