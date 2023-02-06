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  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Steam&GoKäeshoitav rõivaauruti

GC362/80

4.8
| (408) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
SmartFlow-kuumutusplaat lihtsustab aurutamist. Kasutage vertikaalselt või horisontaalselt raskesti triigitavate kohtade triikimiseks ja riiete värskendamiseks – põletusjäljed on välistatud. Tänu kergele ja kompaktsele disainile on seda igal ajal ja igal pool lihtne kasutada. Lihtsalt aurutage ja ongi valmis!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kasutatav nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

  • 1300 W kuni 24 g/min

  • Horisontaalne ja vertikaalne aurutamine

  • 70 ml eemaldatav veepaak

  • Kuumakindel kott hoiulepanekuks

Vertikaalne ja horisontaalne aurutamine suuremaks mugavuseks

Vertikaalne ja horisontaalne aurutamine suuremaks mugavuseks

Vertikaalne aurutamine võimaldab kortsud kiiresti eemaldada ja rippuvaid rõivaid ilma triikrauata värskendada. Horisontaalselt aurutades saate ideaalse tulemuse raskesti ligipääsetavates kohtades, nt mansettidel ja kraedel. Võimas pidev auruvoog tagab mõlemas asendis suurepärase tulemuse.

SmartFlow-kuumutusplaat parimaks aurutustulemuseks*

SmartFlow-kuumutusplaat parimaks aurutustulemuseks*

Tänu SmartFlow-tehnoloogiale kuumutatakse auruplaat kõikide kangaste jaoks ohutu optimaalse temperatuurini ja ennetatakse märgade plekkide teket. Kuumutatud auruplaat aitab horisontaalse aurutamise ajal kangast pressida, tagades veelgi parema aurutamistulemuse*.

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Elektripump tagab automaatselt pideva auruvoo, et kortsusid saaks lihtsasti ja kiiresti eemaldada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

408

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

06/02/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Виріб дуже практичний

Не завжди є час дістати прасувальну дошку,особливо,коли спішиш і побачив прим'ятість.Виручав відпарювач не раз,легкий в керуванні,зручно тримати в руці,легко розгладжує.Дуже сподобалась підошва(як у праски),якою можна прогладити.

Positiivsed omadused

Зручність та легкість у використанні

Negatiivsed omadused

Не знайшла

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

10/09/2022

Україна

Україна

Класна річ

Вибір стояв перед більш містким резервуаром для води в вертикальному відпарювачі і цим. Так, резервуар маленький, але на одну сорочку вистачає. І воду можна додавати за потребою. Аксесуари, такі як захисна терморукавиця і чохол справді потрібні, бо яким би обережним ти не був, все одно обпечешся. Погано те, що до нього не має підставки, бо холодне після використання годину, не меньше. А технікою вашої фірми я дуже задоволена. Маю плойку і вирівнювач. Дуже вам дякую

Positiivsed omadused

Компактний, підходить до будь-яких тканин, легкий у використанні, довгий шнур. Швидко гріється, укомплектований рукавичкою, чохлом, насадкою додатковою.

Negatiivsed omadused

Резервуар малий, але достатній, для відпарювання однієї сорочки, відсутня підставка, бо стигне 1 годину

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

14/11/2021

Україна

Україна

Незамінний прилад!

Придбала даний вібпарювач рік тому, і, чесно просто не розумію як раніше жила без нього. Прилад економить купу часу і дозволяє привести в гарний стан одяг за лічені хвилини. При чому сам є легким та портативним. Беру його з собою в поїздки, вдома коиистується вся сім'я. Відпарювач чудово розгладжує складки на одязі навіть у важкодоступних місцях. Рекомендую!

Positiivsed omadused

1. Добре відпарює.2. Випрасовує складнодоступні місця. 3. Займає мало місця.4. Зручно брати в подорожі. 5. Економить час.

Negatiivsed omadused

Не знайшла

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi seadmetega Steam&Go GC310 ja GC320; ilma SmartFlow kuumutusplaadita.

  2. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.