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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
1300 W kuni 24 g/min
Horisontaalne ja vertikaalne aurutamine
70 ml eemaldatav veepaak
Kuumakindel kott hoiulepanekuks
Vertikaalne aurutamine võimaldab kortsud kiiresti eemaldada ja rippuvaid rõivaid ilma triikrauata värskendada. Horisontaalselt aurutades saate ideaalse tulemuse raskesti ligipääsetavates kohtades, nt mansettidel ja kraedel. Võimas pidev auruvoog tagab mõlemas asendis suurepärase tulemuse.
Tänu SmartFlow-tehnoloogiale kuumutatakse auruplaat kõikide kangaste jaoks ohutu optimaalse temperatuurini ja ennetatakse märgade plekkide teket. Kuumutatud auruplaat aitab horisontaalse aurutamise ajal kangast pressida, tagades veelgi parema aurutamistulemuse*.
Elektripump tagab automaatselt pideva auruvoo, et kortsusid saaks lihtsasti ja kiiresti eemaldada.
Auhinnad
4.8
5-st
408
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
B_N_V
06/02/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Виріб дуже практичний
Не завжди є час дістати прасувальну дошку,особливо,коли спішиш і побачив прим'ятість.Виручав відпарювач не раз,легкий в керуванні,зручно тримати в руці,легко розгладжує.Дуже сподобалась підошва(як у праски),якою можна прогладити.
Positiivsed omadused
Зручність та легкість у використанні
Negatiivsed omadused
Не знайшла
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See arvustus tehti tootele Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
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See arvustus tehti tootele Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Хеленіка
10/09/2022
Україна
Класна річ
Вибір стояв перед більш містким резервуаром для води в вертикальному відпарювачі і цим. Так, резервуар маленький, але на одну сорочку вистачає. І воду можна додавати за потребою. Аксесуари, такі як захисна терморукавиця і чохол справді потрібні, бо яким би обережним ти не був, все одно обпечешся. Погано те, що до нього не має підставки, бо холодне після використання годину, не меньше. А технікою вашої фірми я дуже задоволена. Маю плойку і вирівнювач. Дуже вам дякую
Positiivsed omadused
Компактний, підходить до будь-яких тканин, легкий у використанні, довгий шнур. Швидко гріється, укомплектований рукавичкою, чохлом, насадкою додатковою.
Negatiivsed omadused
Резервуар малий, але достатній, для відпарювання однієї сорочки, відсутня підставка, бо стигне 1 годину
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See arvustus tehti tootele Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
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See arvustus tehti tootele Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Kitty21
14/11/2021
Україна
Незамінний прилад!
Придбала даний вібпарювач рік тому, і, чесно просто не розумію як раніше жила без нього. Прилад економить купу часу і дозволяє привести в гарний стан одяг за лічені хвилини. При чому сам є легким та портативним. Беру його з собою в поїздки, вдома коиистується вся сім'я. Відпарювач чудово розгладжує складки на одязі навіть у важкодоступних місцях. Рекомендую!
Positiivsed omadused
1. Добре відпарює.2. Випрасовує складнодоступні місця. 3. Займає мало місця.4. Зручно брати в подорожі. 5. Економить час.
Negatiivsed omadused
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See arvustus tehti tootele Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
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Võrreldes Philipsi seadmetega Steam&Go GC310 ja GC320; ilma SmartFlow kuumutusplaadita.
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.