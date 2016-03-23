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Tootmine lõpetatud
GC3760/32
100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
Philipsi aurutriikraua uuenduslik funktsioon tagab teile 100% aurujõudu kortsude põhjalikuks eemaldamiseks. Samas säästab see automaatselt 20%* energiat, vähendades auru raiskamist.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2400 W
160 g võimas auruvoog
Automaatne väljalülitumine
Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.
Automaatne energiasäästmine: Philipsi aurutriikraua uuenduslik funktsioon tagab teile 100% aurujõudu kortsude põhjalikuks eemaldamiseks. Samas säästab see automaatselt energiat, vähendades auru raiskamist.
Selle Philipsi triikraua pehme käepide lubab mugavalt triikida isegi pikemat aega järjest.
Auhinnad
3.7
5-st
3
Auhinnad
EDYTA77
23/03/2016
Polska
POLECAM
UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
AdamPL
15/07/2012
Polska
Prasowanie to teraz przyjemność.
Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Iwona88
09/07/2016
Polska
Żelazko równo miesiąc po upływie gwarancji przestało działać
Żelazko w miesiąc po upływie gwarancji zepsuło się. Kabel w środku prawdopodobnie uległ zniszczeniu. Coś przestało "stykać" i po prasowaniu. Po za tym super żelazko, proste w użyciu bez zbędnych dodatków
See arvustus tehti tootele EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
See arvustus tehti tootele EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe