TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32

Tootmine lõpetatud

EnergyCareAurutriikraud

GC3760/32

3.7

| (3) Auhinnad

1 auhind

100% aurujõudu, 20%* vähem energiat

Philipsi aurutriikraua uuenduslik funktsioon tagab teile 100% aurujõudu kortsude põhjalikuks eemaldamiseks. Samas säästab see automaatselt 20%* energiat, vähendades auru raiskamist.

Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Rohelisem argipäev

100% aurujõudu, 20%* vähem energiat

  • 2400 W

  • 160 g võimas auruvoog

  • Automaatne väljalülitumine

Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.

Automaatne energiasäästmine

Automaatne energiasäästmine

Automaatne energiasäästmine: Philipsi aurutriikraua uuenduslik funktsioon tagab teile 100% aurujõudu kortsude põhjalikuks eemaldamiseks. Samas säästab see automaatselt energiat, vähendades auru raiskamist.

Pehme käepide jätkuvaks triikimise mugavuseks

Selle Philipsi triikraua pehme käepide lubab mugavalt triikida isegi pikemat aega järjest.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.7

5-st

3

Auhinnad

4
3
2

23/03/2016

Polska

Polska

POLECAM

UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

15/07/2012

Polska

Polska

Prasowanie to teraz przyjemność.

Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

09/07/2016

Polska

Polska

Żelazko równo miesiąc po upływie gwarancji przestało działać

Żelazko w miesiąc po upływie gwarancji zepsuło się. Kabel w środku prawdopodobnie uległ zniszczeniu. Coś przestało "stykać" i po prasowaniu. Po za tym super żelazko, proste w użyciu bez zbędnych dodatków

See arvustus tehti tootele EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

See arvustus tehti tootele EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.