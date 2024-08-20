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EnergyCare Aurutriikraud

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EnergyCareAurutriikraud

GC3760/32

EnergyCare Aurutriikraud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Philipsi aurutriikraua uuenduslik funktsioon tagab teile 100% aurujõudu kortsude põhjalikuks eemaldamiseks. Samas säästab see automaatselt 20%* energiat, vähendades auru raiskamist.

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  • 20 August 2024

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