10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Triikimine
Kõik seeriad
EnergyCare Aurutriikraud
Tootmine lõpetatud
Tugi
GC3760/32
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Philipsi aurutriikraua uuenduslik funktsioon tagab teile 100% aurujõudu kortsude põhjalikuks eemaldamiseks. Samas säästab see automaatselt 20%* energiat, vähendades auru raiskamist.
500 seeriaTopieemaldaja
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata