30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
GC3802/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 40 g/min; 140 g auruvoog
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Võimas auruvoog kuni 140 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.
Auhinnad
3.7
5-st
3
Auhinnad
Veronikash93
02/04/2019
Україна
Этот утюг идеальный
Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3802/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3802/20 Парова праска
mojmirr
13/12/2017
Česká republika
Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře
Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
rufios
08/09/2017
България
Лош избор
Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3802/20 Парна ютия
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3802/20 Парна ютия