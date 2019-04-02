TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam

Tootmine lõpetatud

Azur PerformerAurutriikraud

GC3802/20

3.7
| (3) Auhinnad

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Meie Auto Steam Control tagab igale kangale täpselt õige aurukoguse. SteamGlide tald tagab suurepärase libisemises - ikka selleks, et kiirelt triikida!
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu meie uuenduslikule auru ja temperatuuri regulaatorile

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Auruvoog 40 g/min; 140 g auruvoog

  • SteamGlide-tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2400 W

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 140 g võimas auruvoog

Kuni 140 g võimas auruvoog

Võimas auruvoog kuni 140 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.7

5-st

3

Auhinnad

4
3
2

02/04/2019

Україна

Україна

Этот утюг идеальный

Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3802/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3802/20 Парова праска

13/12/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře

Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

08/09/2017

България

България

Лош избор

Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!

See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.