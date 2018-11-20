30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 40 g/min; 160 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
4.6
5-st
32
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Ane13
20/11/2018
Lietuva
Lygintuvas
labai geras ir kokybiškas, puikiai lygina kampus, smailus galas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „Azur Performer GC3811/80“ garų lygintuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „Azur Performer GC3811/80“ garų lygintuvas
Adrian42
07/05/2019
România
Placerea de a calca
Am cuparat acest fier de calcat si sunt foarte multumit de el. Este foarte bun si vi-l recomand cu placere.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80
BOLARI
24/02/2019
Magyarország
Tökéletes
A fiaim is könnyedén használják.Csak ajánlani tudom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló