TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam
  • Kiirem, kergem ja nutikam

Tootmine lõpetatud

Azur PerformerAurutriikraud

GC3811/70

4.6
| (32) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Meie Auto Steam Control tagab igale kangale täpselt õige aurukoguse. Tänu SteamGlide Fizz tallale läheb triikimine lausa lennates.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu meie uuenduslikule auru ja temperatuuri regulaatorile

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Auruvoog 40 g/min; 160 g auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2400 W

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 160 g võimas auruvoog

Kuni 160 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

32

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

2

20/11/2018

Lietuva

Lietuva

Lygintuvas

labai geras ir kokybiškas, puikiai lygina kampus, smailus galas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „Azur Performer GC3811/80“ garų lygintuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „Azur Performer GC3811/80“ garų lygintuvas

07/05/2019

România

România

Placerea de a calca

Am cuparat acest fier de calcat si sunt foarte multumit de el. Este foarte bun si vi-l recomand cu placere.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80

24/02/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A fiaim is könnyedén használják.Csak ajánlani tudom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.