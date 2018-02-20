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Tootmine lõpetatud

Azur PerformerAurutriikraud

GC3811/80

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Meie Auto Steam Control tagab igale kangale täpselt õige aurukoguse. Tänu SteamGlide Fizz tallale läheb triikimine lausa lennates.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu meie uuenduslikule auru ja temperatuuri regulaatorile

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Auruvoog 40 g/min; 160 g auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2400 W

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 160 g võimas auruvoog

Kuni 160 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/02/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost s výrobkem.

Spokojenost s výrobkem. Žehlička se mi líbí nejenom designově, Ale i jednoduchým pohodlným provozem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

29/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.

Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.