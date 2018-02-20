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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 40 g/min; 160 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
RomKo
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost s výrobkem.
Spokojenost s výrobkem. Žehlička se mi líbí nejenom designově, Ale i jednoduchým pohodlným provozem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Miluška
29/11/2017
Česká republika
Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.
Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička