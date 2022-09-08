Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta

Nüüd saate triikida korraga nii teksasid kui ka siidi – tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale, mis pakub täiuslikku kuumuse ja auru kombinatsiooni. Nii on kortsude eemaldamine kiirem ning põletusjälgede ja läike teket ei ole vaja karta.