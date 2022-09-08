TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
  • Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta

Tootmine lõpetatud

PerfectCareAurutriikraud

GC3920/20

4.5
| (8) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

1 auhind

Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta
Nüüd saate triikida korraga nii teksasid kui ka siidi – tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale, mis pakub täiuslikku kuumuse ja auru kombinatsiooni. Nii on kortsude eemaldamine kiirem ning põletusjälgede ja läike teket ei ole vaja karta.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

100% ohutu isegi õrna kanga puhul

Lihtsam ja kiirem ning ilma temperatuuriseadistusteta

  • 2500 W

  • 45 g/min pidev auruvoog

  • 180 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.

Ohutu kõikidele triigitavatele rõivaesemetele – mitte ühtegi põletusjälge

Ohutu kõikidele triigitavatele rõivaesemetele – mitte ühtegi põletusjälge

Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!

2500 W kiireks kuumenemiseks

2500 W kiireks kuumenemiseks

Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

8

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

4
3
2

08/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Невероятен модел имаш високо качество

Препоръчвам продукта заради високото качество, работи се лесно, материалите са качествени.

Positiivsed omadused

Уникално изпълнение

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Страхотен продукт

Доволен съм от ONE Blade защото наистина се обезскосдмявам целия

Positiivsed omadused

Много

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Много добра

Тази ютия ми харесва заради опцията за автоматично изключване ако я забравиш включена в контакта и автоматичен контрол на температурата.

Positiivsed omadused

Автоматично изключване

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.