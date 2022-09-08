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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2500 W
45 g/min pidev auruvoog
180 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!
Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.
Auhinnad
4.5
5-st
8
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Taleks
08/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Невероятен модел имаш високо качество
Препоръчвам продукта заради високото качество, работи се лесно, материалите са качествени.
Positiivsed omadused
Уникално изпълнение
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Jmdav
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Страхотен продукт
Доволен съм от ONE Blade защото наистина се обезскосдмявам целия
Positiivsed omadused
Много
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Vonavi
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Много добра
Тази ютия ми харесва заради опцията за автоматично изключване ако я забравиш включена в контакта и автоматичен контрол на температурата.
Positiivsed omadused
Автоматично изключване
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3920/20 Парна ютия