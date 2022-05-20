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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2500 W
45 g/min pidev auruvoog
180 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!
Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.
Auhinnad
4.4
5-st
14
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Michal M.
20/05/2022
Česká republika
Skvělá a šetrná žehlička
Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.
Positiivsed omadused
Pára, snadné ovládání, snadné žehlení
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Milena87
09/04/2022
България
Продуктът има чудесни характеристики
Изключително доволна съм от ютията от самото начало до сега, няколко години по-късно. С нея не се притеснявам и не се замислям каква материя гладя, дали има някаква щампа и дали ще я забравя включена.
Positiivsed omadused
Не залепва за материи и щампи.Изключва се сама.Супер удобна.
Negatiivsed omadused
Няма.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
Taneto86
16/06/2021
България
Страхотна е!
Гладя всичко без да се притеснявам за материята и на каква температура трябва да е. Има мощна пара, която безпроблемно се справя с упорити гънки.
Positiivsed omadused
Изключва се, ако бъде забравена.
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare GC3925/30 Парна ютия