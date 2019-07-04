30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
1500 W kuni 30 g/min
PureSteami tehnoloogia
XL-veepaak
Kaks-ühes funktsioon
PureSteam tehnoloogia on uuenduslik tehnoloogia, mis ennetab katlakivi tekkimist auruti mootori ümber. See võimaldab aastaid võimsat aurufunktsiooni kasutada.
Kaks-ühes funktsioon võimaldab kasutada nii vertikaalset kui ka horisontaalset aurutamist. Tasasel pinnal horisontaalselt aurutades saavutate parema tulemuse raskete elementide, kraede ja mansettide puhul.
Tänu kiirele katlakivi eemaldamisele suudab seade samas koguses auru pikemalt genereerida
Auhinnad
4.5
5-st
15
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
vpod
04/07/2019
Україна
Супер для швидкого прасування одягу
Чудово відпарювати сорочки, сукні, блузки з легкої тканини. Єдине, що передумовою для відпарювання, є те що річ була акуратно розвішана після прання.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC440/47 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC440/47 Ручний відпарювач
Оксана1979
01/07/2019
Україна
Отличный отпариватель!
Купила отпариватель - и влюбилась в него! Так удобно! Мне пришлось обходиться без утюга, так вот этот малыш очень здорово выручал. Отпаривать им легко и просто - струя пара постоянная, без брызг. Кроме того его нагревающаяся подошва использовалась мной как утюжок в случаях, если без утюга - ну никак... Короче говоря я рекомендую этот продукт с удовольствием.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC440/47 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC440/47 Ручний відпарювач
Juluetta
10/04/2019
Україна
Чудовий девайс:)
Відпарювач навіть не ховаємо, завжди на поготові! Гарна пара, досить великий контейнер для води, гарний дизайн:) Для основної глажки звісно ні, а освіжить-самий раз:)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC440/47 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC440/47 Ручний відпарювач
Sõltumatu instituudi katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 8 minutit