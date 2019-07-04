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  • Asendamatu riiete hooldamisel
  • Asendamatu riiete hooldamisel
  • Asendamatu riiete hooldamisel
  • Asendamatu riiete hooldamisel
  • Asendamatu riiete hooldamisel
  • Asendamatu riiete hooldamisel
  • Asendamatu riiete hooldamisel
  • Asendamatu riiete hooldamisel
  • Asendamatu riiete hooldamisel
  • Asendamatu riiete hooldamisel
  • Asendamatu riiete hooldamisel
  • Asendamatu riiete hooldamisel
  • Asendamatu riiete hooldamisel

Tootmine lõpetatud

Käeshoitav rõivaste auruti

GC440/47

4.5
| (15) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet

1 auhind

Asendamatu riiete hooldamisel
Tänu uuenduslikule PureSteami tehnoloogiale ja kiirele katlakivi eemaldamisele tagab uus StyleTouchi rõivaauruti võimsa aurujõudluse! Kiire, ohutu ja lihtsasti kasutatav auruti on ideaalne õrnade kangaste triikimiseks ja olukorras, kus aega napib.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ideaalne kiireks värskendamiseks ja õrnade kangaste puhul

Asendamatu riiete hooldamisel

  • 1500 W kuni 30 g/min

  • PureSteami tehnoloogia

  • XL-veepaak

  • Kaks-ühes funktsioon

PureSteam tehnoloogia pidevalt jõulise auru tagamiseks

PureSteam tehnoloogia pidevalt jõulise auru tagamiseks

PureSteam tehnoloogia on uuenduslik tehnoloogia, mis ennetab katlakivi tekkimist auruti mootori ümber. See võimaldab aastaid võimsat aurufunktsiooni kasutada.

Kaks ühes vertikaalne ja horisontaalne aurutamine paremateks tulemusteks

Kaks ühes vertikaalne ja horisontaalne aurutamine paremateks tulemusteks

Kaks-ühes funktsioon võimaldab kasutada nii vertikaalset kui ka horisontaalset aurutamist. Tasasel pinnal horisontaalselt aurutades saavutate parema tulemuse raskete elementide, kraede ja mansettide puhul.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Tänu kiirele katlakivi eemaldamisele suudab seade samas koguses auru pikemalt genereerida

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

15

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

3

04/07/2019

Україна

Україна

Супер для швидкого прасування одягу

Чудово відпарювати сорочки, сукні, блузки з легкої тканини. Єдине, що передумовою для відпарювання, є те що річ була акуратно розвішана після прання.

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See arvustus tehti tootele GC440/47 Ручний відпарювач

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See arvustus tehti tootele GC440/47 Ручний відпарювач

01/07/2019

Україна

Україна

Отличный отпариватель!

Купила отпариватель - и влюбилась в него! Так удобно! Мне пришлось обходиться без утюга, так вот этот малыш очень здорово выручал. Отпаривать им легко и просто - струя пара постоянная, без брызг. Кроме того его нагревающаяся подошва использовалась мной как утюжок в случаях, если без утюга - ну никак... Короче говоря я рекомендую этот продукт с удовольствием.

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See arvustus tehti tootele GC440/47 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC440/47 Ручний відпарювач

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий девайс:)

Відпарювач навіть не ховаємо, завжди на поготові! Гарна пара, досить великий контейнер для води, гарний дизайн:) Для основної глажки звісно ні, а освіжить-самий раз:)

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See arvustus tehti tootele GC440/47 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC440/47 Ручний відпарювач

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Lahtiütlused

  1. Sõltumatu instituudi katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 8 minutit