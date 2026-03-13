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Taevasinine Aurutriikraud
Tootmine lõpetatud
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GC4411/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Lihtsamaks ja sujuvamaks triikimiseks soovid parimat libisemise ja võimsa auru kombinatsiooni. See SteamGlide tallaga triikraud pakub Sulle mõlemat parimat!
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Kuidas eemaldada Philipsi aurutriikrauast katlakivi?
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