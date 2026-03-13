TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Taevasinine Aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

Tugi

TaevasinineAurutriikraud

GC4411/02

Taevasinine Aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fail, 1.7 MB
  • 13 March 2026

Lihtsamaks ja sujuvamaks triikimiseks soovid parimat libisemise ja võimsa auru kombinatsiooni. See SteamGlide tallaga triikraud pakub Sulle mõlemat parimat!

  • PDF fail
  • 7 July 2026

Korduma kippuvad küsimused

Osad ja tarvikud

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata