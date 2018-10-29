30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
GC4425/02
Jõud koos täpsusega
Lihtsamaks ja sujuvamaks triikimiseks soovite te libisemise ja tõhusa auru parimat kombinatsiooni. See Philipsi SteamGlide'i tallaga triikraud pakub teile mõlemast parimat!
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 40 g/min; 100 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Automaatne väljalülitumine
2400 W
Philipsi triikraua eriti pika 3 m juhtmega ulatute hõlpsasti triikimislaua piirideni ja kaugemalegi veel!
Õrnade kangaste kaitse võimaldab õrnu kangaid madalal temperatuuri juures triikida maksimaalse auruga, ilma et tekiksid läikivad laigud.
Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.
Auhinnad
Arvustused