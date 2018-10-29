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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
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  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02

Tootmine lõpetatud

AzurAurutriikraud

GC4425/02

1 auhind

Jõud koos täpsusega

Lihtsamaks ja sujuvamaks triikimiseks soovite te libisemise ja tõhusa auru parimat kombinatsiooni. See Philipsi SteamGlide'i tallaga triikraud pakub teile mõlemast parimat!

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Superaur, superlibisev triikraud

Jõud koos täpsusega

  • Auruvoog 40 g/min; 100 g auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Automaatne väljalülitumine

  • 2400 W

Eriti pikk 3-meetrine juhe maksimaalse ulatuse saavutamiseks

Eriti pikk 3-meetrine juhe maksimaalse ulatuse saavutamiseks

Philipsi triikraua eriti pika 3 m juhtmega ulatute hõlpsasti triikimislaua piirideni ja kaugemalegi veel!

Õrna kanga kaitse õrnade kangaste auruga triikimiseks

Õrna kanga kaitse õrnade kangaste auruga triikimiseks

Õrnade kangaste kaitse võimaldab õrnu kangaid madalal temperatuuri juures triikida maksimaalse auruga, ilma et tekiksid läikivad laigud.

Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.

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