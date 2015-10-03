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Tootmine lõpetatud
Jõud koos täpsusega
Ka kõige tõrksamate kortsude eemaldamine on Philipsi Ionic DeepSteami funktsiooniga võimsa aurutriikraua abil lihtne. SteamGlide'i tallaga triikraud libiseb lihtsalt ja väljastab võimsat, sügavale kangasse tungivat auru.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
100 g võimas auruvoog
2400 W
Ioniseerimisprotsess tekitab väiksemaid auruosakesi, mis tungivad kangastesse sügavamale. Seetõttu eemaldatakse ka tugevad kortsud kergesti.
Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Elektrooniline ohutuslüliti lülitab järelevalveta jäänud või ümberkukkuva triikraua automaatselt välja
Auhinnad
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
mrfix
03/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Żelazko nie do zdarcia
Żelazko jest w naszym domu od ponad 7 lat. Świetnie się spisuje, od momentu zakupu nie było z nim żadnych problemów.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4430/02 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4430/02 Żelazko parowe
Pavel
24/11/2013
Polska
Dobre żelazko.
Po 4 latach w żelazku automatyczny wyłącznik czasowy zaczął działać losowo, także w trakcie prasowania. Losowo włączało się także odkamieniania, plując na ubrania kamieniem. Z żelazka w trakcie prasowania leciała woda mocząc ubrania. Niemniej następne żelazko kupiłem z tej samej serii. Bardzo dobre w codziennym użytkowaniu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4430/02 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4430/02 Żelazko parowe