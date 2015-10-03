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  • Jõud koos täpsusega

Tootmine lõpetatud

AzurAurutriikraud

GC4430/02

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Jõud koos täpsusega

Ka kõige tõrksamate kortsude eemaldamine on Philipsi Ionic DeepSteami funktsiooniga võimsa aurutriikraua abil lihtne. SteamGlide'i tallaga triikraud libiseb lihtsalt ja väljastab võimsat, sügavale kangasse tungivat auru.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Triikraud lihtsa kortsude eemaldamise funktsiooni Ionic DeepSteamiga

Jõud koos täpsusega

  • 100 g võimas auruvoog

  • 2400 W

Väiksemad auruosakesed tungivad sügavamale rasketesse kortsudesse

Väiksemad auruosakesed tungivad sügavamale rasketesse kortsudesse

Ioniseerimisprotsess tekitab väiksemaid auruosakesi, mis tungivad kangastesse sügavamale. Seetõttu eemaldatakse ka tugevad kortsud kergesti.

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Elektrooniline ohutuslüliti lülitab järelevalveta jäänud triikraua välja

Elektrooniline ohutuslüliti lülitab järelevalveta jäänud triikraua välja

Elektrooniline ohutuslüliti lülitab järelevalveta jäänud või ümberkukkuva triikraua automaatselt välja

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

03/10/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Żelazko nie do zdarcia

Żelazko jest w naszym domu od ponad 7 lat. Świetnie się spisuje, od momentu zakupu nie było z nim żadnych problemów.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4430/02 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4430/02 Żelazko parowe

24/11/2013

Polska

Polska

Dobre żelazko.

Po 4 latach w żelazku automatyczny wyłącznik czasowy zaczął działać losowo, także w trakcie prasowania. Losowo włączało się także odkamieniania, plując na ubrania kamieniem. Z żelazka w trakcie prasowania leciała woda mocząc ubrania. Niemniej następne żelazko kupiłem z tej samej serii. Bardzo dobre w codziennym użytkowaniu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4430/02 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4430/02 Żelazko parowe

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