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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4506/20

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem*, lihtsam ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks kauakestva auru tagamiseks, auru automaatseks juhtimiseks ja SteamGlide’i tallaga.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

  • Auruvoog 45 g/min; 170 g auruvoog

  • SteamGlide-tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2400 W

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

dobře se s ní pracuje

v pohodě žehlička, lehká, rychle se nahřívá a pracuje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička

01/10/2017

Česká republika

Česká republika

Luxusní :-)

Naprosto spokojená, jednoduché ovládání, úžasná špička na detajly... :-)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Võrreldes keskmise 2200 W Philipsi aurutriikrauaga