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Tootmine lõpetatud
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Auruvoog 45 g/min; 170 g auruvoog
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.
Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.
Auhinnad
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
pajasano
30/09/2019
Česká republika
dobře se s ní pracuje
v pohodě žehlička, lehká, rychle se nahřívá a pracuje
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
peta606
01/10/2017
Česká republika
Luxusní :-)
Naprosto spokojená, jednoduché ovládání, úžasná špička na detajly... :-)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
Võrreldes keskmise 2200 W Philipsi aurutriikrauaga