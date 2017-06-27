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Kiirem*, lihtsam ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks kauakestva auru tagamiseks, auru automaatseks juhtimiseks ja SteamGlide’i tallaga.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 45 g/min; 170 g auruvoog
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.
Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.
Auhinnad
4.9
5-st
85
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
ZofiaA
27/06/2017
Polska
Świetny sprzęt
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko pomocne zapracowanym mamom. Stosy ubrań znikają szybko, ponieważ prasowanie jest łatwe i wygodne.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
milka123
13/06/2017
Polska
Ten produkt ma wiele wspaniałych funkcji
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bardzo Bardzo Polecam Cudowne Urządzenie łatwe do obsługi najlepsze jakie miałam, bardzo szybko prasuje zwalcza wszystkie zagniecenia jest bardzo poręczne i dochodzi do wszytskich jak najmnijeszych zagnieceń. Szybko można dobrać każdą temperaturę żeby wykorzystać do każdego materiału. Z każdym materiałem sobie radzi. Najlepszy sprzęt jaki kolweik miała bardzo polecam. Za taką cenę warto go mieć.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Marta7ReRo
12/06/2017
Polska
Ten produkt jest mocny :)
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko to przetestowałam porównując do modelu niższego, azur performer. Ba dużo mocniejsze uderzenie pary, prasuje z łatwością nawet najbardziej wymagającą odzież. Szybko się nagrzewa i ma dość pojemny zbiornik na wodę. Stopa prowadzi się bardzo łatwo i zwinnie. Jest odrobinę lepszy od "niższego brata" właśnie przez to, że mocniej paruje :) Produkt godny polecenia spośród zwykłych żelazek.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga