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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 45 g/min; 170 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
4.8
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6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Habossüti
18/10/2019
Magyarország
Kiváló termék
Nagyszerű termék! Könnyen használható, kompakt vasaló. Nagyon szeretem, hogy a gőz mennyisége ECO funkció a is állítható, a makacs gyűrődéseknél pedig feljebb tudom állítani, ha szükséges. A vízmentesítő funkciója is nagyszerű, illetve a tisztítása is roppant egyszerű.
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Andrea50
26/09/2019
Magyarország
Szuper
Elég sokat vasalok, evvel a vasalóval gyerekjáték.
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
RobertE
09/07/2018
România
Acest produs are caracteristici extraordinare
Foarte usor de folosit, e elegant si util. Recomand.
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See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30
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See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30