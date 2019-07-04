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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 45 g/min; 180 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
aligator85s
04/07/2019
Україна
Ця праска - це сполучення практики та задоволення від прасування
Дана праска досить легка та з оптимальним переліком можливостей та функцій, чудово та легко прасує будь які тканини, має різні режими та регулювання пари, як постійну подачу, так і за необхідності, А також паровий удар. Прасує просто чудово.
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска
Jaňula
22/03/2017
Česká republika
Kinnitatud ostja
Super
Určitě doporučuji. Doba žehlení se mi o proti minulé žehličce zkrátila o polovinu minimálně. Za mě spokojenost. Jednu výtku ale mám, i když malinkou. Funkce Calc clean podle mě nefunguje tak jak by měla.
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička