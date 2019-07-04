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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4511/40

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, automaatne aurukontrollitehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide Plus tald tagavad kauakestvama aurujõudluse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Hõlpsasti kasutatava Calc Cleani süsteemiga

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Auruvoog 45 g/min; 180 g auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2400 W

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Võimas auruvoog kuni 180 g

Võimas auruvoog kuni 180 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Ця праска - це сполучення практики та задоволення від прасування

Дана праска досить легка та з оптимальним переліком можливостей та функцій, чудово та легко прасує будь які тканини, має різні режими та регулювання пари, як постійну подачу, так і за необхідності, А також паровий удар. Прасує просто чудово.

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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска

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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска

22/03/2017

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Super

Určitě doporučuji. Doba žehlení se mi o proti minulé žehličce zkrátila o polovinu minimálně. Za mě spokojenost. Jednu výtku ale mám, i když malinkou. Funkce Calc clean podle mě nefunguje tak jak by měla.

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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.