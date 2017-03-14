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Tootmine lõpetatud
GC4515/30
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 45 g/min; 180 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Meie parima libisemisega SteamGlide Plus tallaga läheb triikimine justkui lennates. Hoolikalt kujundatud õhuavad tagavad auru ühtlase jaotumise.
Auhinnad
4.0
5-st
1
Arvustus
Valentina
14/03/2017
Hrvatska
Kinnitatud ostja
Solidno glačalo koje tek mora pokazati svoje nedostatke.
U par tjedana korištenja glacalo nije pokazalo bitnije loše strane.
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo
Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga