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Tootmine lõpetatud
Kiirem*, lihtsam ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja SteamGlide Plusi tald.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 45 g/min; 180 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.
Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.
Auhinnad
4.9
5-st
10
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Monika0814
18/10/2019
Magyarország
Ez a termék minden szempontból kivàló
Könnyű hasznàlni, jó a kialakítása ,hatékony és designos
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
SLTT
11/02/2019
Magyarország
Egyszerűen imádom, mert mindentéren azt tudja, amit kell.
Nagyon örülök, hogy végre megtaláltam a számomra tökéletes vasalót. A választáskor egyértelműen az orra miatt esett rá a döntésem és megérte, mert imádom, hogy a legkisebb részekhez is hozzáférhetek vele. A másik a hirtelen leadható extra gőz mennyiség, egy-egy makacsabb gyűrődés esetén aranyat ér. Az általam kiemelt kedvenc tulajdonságai mellett nagyon szeretem, hogy könnyen siklik, nem kell bajlódni a vízkőmentesítéssel, a gőz mindig szépen és egyenletesen jön, és ráadásul könnyű vasaló.
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
riikaa08
08/02/2019
Magyarország
Könnyű használat, precíz kivitelezés.
Nagyon szeretem, igazán könnyű vele vasalni. A "hegyes" orrával könnyen tudok bármilyen kis dolgot, élet vasalni stb. Tökéletes a formája, rááll az ember kezére. Gőzfunkciója hibátlan, gyorsan melegszik, szinte azonnal lehet vele vasalni. Csak ajánlani tudom! Igaz még csak max 1 hónapja van még de nagyon szeretem.
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga