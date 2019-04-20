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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4516/46

3

| (6) Auhinnad

1 auhind

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja SteamGlide Plusi tald.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

  • Aur 45 g/min; 190g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2400 W

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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3.0

5-st

6

Auhinnad

4
3
2

20/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon szeretem, egyszerű de nagyszerű

Már évek óta megvan, nagyon szeretem, gyakran használom, úgyhogy remélem sokáig velem lesz még:)

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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló

28/08/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Könnyű használni, gyorsan eléri a beállított hőmérsékletet.

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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló

13/12/2017

România

România

multumit

Util in casa,simplu ,usor ,multumit de achizitie .

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See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4516/40

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4516/40

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  1. Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga