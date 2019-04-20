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Tootmine lõpetatud
GC4516/46
Kiirem*, lihtsam ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja SteamGlide Plusi tald.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 45 g/min; 190g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.
Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.
Auhinnad
3.0
5-st
6
Auhinnad
Heni20000
20/04/2019
Magyarország
Nagyon szeretem, egyszerű de nagyszerű
Már évek óta megvan, nagyon szeretem, gyakran használom, úgyhogy remélem sokáig velem lesz még:)
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló
Klau84
28/08/2018
Magyarország
Tökéletes
Könnyű használni, gyorsan eléri a beállított hőmérsékletet.
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló
Vecinul
13/12/2017
România
multumit
Util in casa,simplu ,usor ,multumit de achizitie .
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See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4516/40
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4516/40
Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga