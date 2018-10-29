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Tootmine lõpetatud
GC4517/26
Kiirem*, lihtsam ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja SteamGlide Plusi tald.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 45 g/min; 190g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2400 W
Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Meie parima libisemisega SteamGlide Plus tallaga läheb triikimine justkui lennates. Hoolikalt kujundatud õhuavad tagavad auru ühtlase jaotumise.
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