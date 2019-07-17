30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruv. 50 g/min; 200 g võim. auruv.
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2600 W
2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
4.5
5-st
15
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
MajaPe
17/07/2019
Polska
Idealne <3
rewelacyjne, niemal samo prasuje, funkcja automatycznego wyłączania jest genialnym wymysłem!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/17 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/17 Żelazko parowe
ZadowolonyKlient44
16/10/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Bardzo dobre żelazko
Żelazko mam od jakiegoś miesiąca i póki co jestem bardzo zadowolony - bardzo dobrze się prasuje, dodatkowy wyrzut pary działa bardzo sprawnie i faktycznie pomaga w prasowaniu. Jeszcze nie wiem czy funkcja samoczyszczenia jest efektywna, bo za krótko używam żelazka... Zdecydowanie polecam każdemu :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe
konrad34
03/10/2016
Polska
trafiony zakup
Spodobało mi się bo było czarne :) , ale kolor nie prasuje, poczytałem, mama ma też Philipsa dlatego wiedziałem, że nie będzie źle, kupiłem, nie żałuję, tylko mam kłopot bo córce się spodobało prasowanie, a jest dziecinnie proste, po miesiącu mogę stwierdzić, że zakup był udany.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe