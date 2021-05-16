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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 50 g/min; 200 g aurupahvak
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2600 W
2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
4.9
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Hermiona49
16/05/2021
Česká republika
Žehlička
Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.
Positiivsed omadused
Dobrá žehlící plocha
Negatiivsed omadused
Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
ЙОНИ
19/02/2021
България
Kinnitatud ostja
ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА
ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА, И МОЖЕ ДА СЕ ИЗГЛАДЯТ ДОСТА ДРЕХИ ПРЕДИ ДА СЕ ДОПЪЛВА
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
MMitova
01/11/2016
България
Този продукт има отлични характеристики
Лесна за употреба, лека е, глади перфектно! Парата е силна и ефективна, а водача на кабела е много удобен.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия