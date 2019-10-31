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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4522/00

4.4
| (8) Auhinnad

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikimistulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Aur 50 g/min; 210 g auruvoog

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2600 W

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 210 g võimas auruvoog

Kuni 210 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.4

5-st

8

Auhinnad

4
1

31/10/2019

Україна

Україна

Ця праска гарно справляється з поставленими задачами

Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz hodně muziky

Žehličku mám již druhým rokem. Dobře se drží, není těžká, díky otvorům na páru až do špičky perfektně vyžehlí prádlo až do nejmenších rohu a švů. Teď už ji nepoužívám každý den, jelikož jsme pořídili sušičku, ale na standardní domácí využívání určitě doporučuji. Navíc má moc příjemný design.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

08/10/2017

България

България

много съм доволен

Ютията оправда очакванията ми,заслужава си .Ползва ме я ежедневно,проблеми не се наблюдават.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.