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Tootmine lõpetatud
GC4522/00
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 50 g/min; 210 g auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2600 W
2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
4.4
5-st
8
Auhinnad
Bulochka
31/10/2019
Україна
Ця праска гарно справляється з поставленими задачами
Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска
Tereza1234
10/05/2021
Česká republika
Za málo peněz hodně muziky
Žehličku mám již druhým rokem. Dobře se drží, není těžká, díky otvorům na páru až do špičky perfektně vyžehlí prádlo až do nejmenších rohu a švů. Teď už ji nepoužívám každý den, jelikož jsme pořídili sušičku, ale na standardní domácí využívání určitě doporučuji. Navíc má moc příjemný design.
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Lubolubo
08/10/2017
България
много съм доволен
Ютията оправда очакванията ми,заслужава си .Ползва ме я ежедневно,проблеми не се наблюдават.
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия