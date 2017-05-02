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  • Kiirem, kergem ja nutikam
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  • Kiirem, kergem ja nutikam

Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4522/01

4.5
| (11) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem, kergem ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikimistulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Kiirem, kergem ja nutikam

  • Aur 45 g/min; 210 g võimas auruvoog

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2400 W

2400 W kiireks kuumenemiseks

2400 W kiireks kuumenemiseks

2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Võimas auruvoog kuni 210 g

Võimas auruvoog kuni 210 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

11

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

4
2

02/05/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Genialne żelazko

Bardzo dobrze i szybko prasuje, posiada fukcje czyszczenia, żelazko idealne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe

29/07/2016

Polska

Polska

Żelazko dla wybrednych

W porównaniu z żelazkiem ostatnio używanym to niebo a ziemia. Idealnie prasuje. Dochodzi do każdego zakamarka. Raz się przejedzie po odzieży i już poprawiać nie trzeba.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe

19/07/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt godny polecenia.

Polecam to żelazko.Jest wygodne w użytkowaniu, efekt prasowania nie odbiega od oczekiwań nawet wymagającej gospodyni. Nawet ja, bardzo ładnie wyprasowałem swoje koszule.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.