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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 25 g/min
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
1100 W
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.
Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.
Auhinnad
4.5
5-st
11
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Filip6665
02/05/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Genialne żelazko
Bardzo dobrze i szybko prasuje, posiada fukcje czyszczenia, żelazko idealne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
bolok
29/07/2016
Polska
Żelazko dla wybrednych
W porównaniu z żelazkiem ostatnio używanym to niebo a ziemia. Idealnie prasuje. Dochodzi do każdego zakamarka. Raz się przejedzie po odzieży i już poprawiać nie trzeba.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
roman552255
19/07/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Produkt godny polecenia.
Polecam to żelazko.Jest wygodne w użytkowaniu, efekt prasowania nie odbiega od oczekiwań nawet wymagającej gospodyni. Nawet ja, bardzo ładnie wyprasowałem swoje koszule.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe