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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 45 g/min; 210 g võimas auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2400 W
2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
4.5
5-st
11
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Filip6665
02/05/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Genialne żelazko
Bardzo dobrze i szybko prasuje, posiada fukcje czyszczenia, żelazko idealne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
bolok
29/07/2016
Polska
Żelazko dla wybrednych
W porównaniu z żelazkiem ostatnio używanym to niebo a ziemia. Idealnie prasuje. Dochodzi do każdego zakamarka. Raz się przejedzie po odzieży i już poprawiać nie trzeba.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
roman552255
19/07/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Produkt godny polecenia.
Polecam to żelazko.Jest wygodne w użytkowaniu, efekt prasowania nie odbiega od oczekiwań nawet wymagającej gospodyni. Nawet ja, bardzo ładnie wyprasowałem swoje koszule.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe