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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 50 g/min; 210 g auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2600 W
2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal katlakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse katlakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.
Auhinnad
4.5
5-st
11
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Lili4ka
05/07/2019
Україна
Отличный удобный утюг!!
Очень довольна работой моего маленького помощника) с ним моя жизнь стала легче. Утюг прост в уходе, справляется со всеми указанными функциями. Оправдывает свою цену. Отдельное спасибо,девочкам с отдела обслуживания, в телефонном режиме все по полочкам разъяснили!! Вдруг что, можно без проблем обращаться, расскажут что делать в той или иной ситуации)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Alishechka23
10/04/2019
Україна
Отличный утюг
Всем рекомендую данную модель! Супер утюг, очень довольна качечтвом глажки, и функциями.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Luvis
04/05/2021
Česká republika
Žehlička žehlí!
Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.
Positiivsed omadused
Rychlé nahřívání, napařování
Negatiivsed omadused
Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Võrreldes keskmise 2200 W Philipsi aurutriikrauaga