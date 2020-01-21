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  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
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  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4526/21

4.7
| (117) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem*, lihtsam ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide’i tald.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

  • Aur 45 g/min; 210 g võimas auruvoog

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2400 W

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.7

5-st

117

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

2

21/01/2020

Polska

Polska

Doskonała jakość do ceny

Żelazko sprawuje się idealnie wystarczy dodatkowo zainwestować w wodę demineralizowaną od 2 lat użytkowania zero kamienia

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

06/03/2018

Polska

Polska

Łatwe i dokładne prasowanie

Już od pierwszego użycia żelazka zwraca się uwagę na coś czego mi brakowało często w innych modelach nowych żelazek... łatwości w prasowaniu. Azur dosłownie sunie po materiale, a dodatkowo szpiczasty czubek ułatwia prasowanie ciężej dostępnych miejsc, które wcześniej były niedoprasowane. To na co jeszcze zwróciłem uwagę to dość duże "okienko" do wlewania wody co często nie jest standardem. Przez co łatwiej nie wylać nic na boki. Kolejną funkcjonalnością, która sprawia, że warto sięgnąć po to żelazko jest możliwość wykorzystania strumienia pary. Przyznam, że wykorzystałem to dopiero kilka razy, ale efekt był świetny. Podsumowując jest to świetne żelazko zarówno dla tego co prasuje każdego dnia jak i dla tych co z prasowaniem są na bakier. Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

26/06/2017

Polska

Polska

Zaskoczy każdego !

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Od kiedy żelazko przetestowałam, to prasowanie stało się numer 1 .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

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  1. Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga