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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4527/01

4.8

| (173) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide’i tald.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

  • Aur 45 g/min; 220 g võimas auruvoog

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2400 W

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi

Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi

Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal katlakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse katlakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

Lisaks katlakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast katlakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.8

5-st

173

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

06/07/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt godny polecenia.

Żelazko sprawa ze prasowanie jest przyjemnością. Jest rewelacyjne przy prasowaniu koszul. Bardzo szybko się nagrzewa. Wszystkie funkcje ujęte w opisie działają bez zarzutu.

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

12/06/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Jest świetne.

Żelazko bardzo nowoczesne podoba mi się jego wygląd. Dziewczyna zadowolona :) nie było żadnych kłopotów podczas pierwszego prasowania.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

10/09/2019

Polska

Polska

Jest jak baletnica

Co dodać chyba już nic Tylko Kupić i prasować-) Wygodne w użytkowaniu. świetny uchwyt daje stabilność w prasowaniu. Samo się wyłączające się żelazko-) nie spali domu gdy zapomnisz o nim.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga