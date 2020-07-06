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Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4527/03

4.7

| (133) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide’i tald.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

  • Aur 25g/min; 220 g võimas auruvoog

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 1100 W

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nööbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nööpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.7

5-st

133

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

06/07/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt godny polecenia.

Żelazko sprawa ze prasowanie jest przyjemnością. Jest rewelacyjne przy prasowaniu koszul. Bardzo szybko się nagrzewa. Wszystkie funkcje ujęte w opisie działają bez zarzutu.

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

12/06/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Jest świetne.

Żelazko bardzo nowoczesne podoba mi się jego wygląd. Dziewczyna zadowolona :) nie było żadnych kłopotów podczas pierwszego prasowania.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

10/09/2019

Polska

Polska

Jest jak baletnica

Co dodać chyba już nic Tylko Kupić i prasować-) Wygodne w użytkowaniu. świetny uchwyt daje stabilność w prasowaniu. Samo się wyłączające się żelazko-) nie spali domu gdy zapomnisz o nim.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga