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  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud

Tootmine lõpetatud

TaevasinineAurutriikraud

GC4532/20

4.6
| (30) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

1 auhind

Auru jõudlus garanteeritud
Tänu meie uuenduslikule disainile purustatakse katlakiviosakesed lihtsasti ja kogutakse eemaldatavasse katlakivimahutisse. Katlakivi saab ihtsalt eemaldada vähem kui 15 sekundiga, mistõttu saavutate alati parima tulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Meie täiustatud Quick Calc Release süsteemiga

Auru jõudlus garanteeritud

  • 45 g/min pidev auruvoog

  • 180g võimas auruvoog

  • SteamGlide-tald

Quick Calc Release’i süsteem triikraua lihtsaks puhastamiseks

Quick Calc Release’i süsteem triikraua lihtsaks puhastamiseks

Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks ja kauakestva aurujõudluse tagamiseks

kuni 180g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

kuni 180g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse

2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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4.6

5-st

30

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

2
1

13/01/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Funkce žehličky jsou výborné

Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.

Negatiivsed omadused

Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

05/01/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Azur GC4537/80 Парна ютия

Притежаваме я от извесно време. Жена ми смята че е работи много добре :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4537/80 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4537/80 Парна ютия

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

celková spokojenost

Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.

Positiivsed omadused

nádržka na zadržování vodního kamene

Negatiivsed omadused

nic jsem nenašla

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4532/20 Parní žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4532/20 Parní žehlička

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.