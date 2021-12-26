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Tootmine lõpetatud
45 g/min pidev auruvoog
200g võimas auruvoog
SteamGlide-tald
Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks ja kauakestva aurujõudluse tagamiseks
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Auhinnad
4.7
5-st
84
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Ksju
26/12/2021
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Azur,тільки Azur!!!!!!!
З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!
Positiivsed omadused
Автоочистка,автовідкючення
Negatiivsed omadused
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4567/80 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4567/80 Парова праска
Машуня
18/11/2021
Україна
Тривалий час користуюся цією моделлю.
Користуюся даним типом праски більше 10 років. Перший раз купила цю праску у 2010 році і вона досі працює, але вже дещо стала слабше гріти. Тому купила нову і цілком задоволена. Легко рухається по тканині, якісно розгладжує.
Positiivsed omadused
стильний дизайн, легка у використанні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4537/70 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4537/70 Парова праска
КKKK
09/11/2021
Україна
Надійність
Використовую вже дуже довго. Хотів купити новий, але жінки проти. Працює і працює рік за роком
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4564/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4564/20 Парова праска